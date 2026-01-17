Как решают проблему с доступностью туалетов для туристов в разных странах

Проблема с доступностью уборных для туристов в России, о которой вновь заговорили в Госдуме, остро стоит во многих странах мира. Особенно это актуально для городов, где расположено много памятников культуры. Например, в Индии рядом с достопримечательностями Джайпура очереди в уборные растягиваются на сотни метров, а местные жители жалуются на то, что туристы справляют нужду на улице. В Шотландии возле древнего памятника Ring of Brodgar санузлы расположены так далеко, что посетители вынуждены искать укромные места на открытом воздухе.

Разные страны решают эту проблему по‑своему. У некоторых есть целые государственные программы по обустройству общественных уборных.

Например, в Китае с 2015 года идет так называемая «туалетная революция». Это масштабная кампания, направленная на улучшение санитарных условий в туристических зонах и сельской местности. Власти строят новые кабинки и модернизируют старые, внедряют цифровые карты с указанием расположения и учитывают поток людей при планировании количества объектов. В результате даже в удаленных районах появились современные удобные санузлы, что заметно повысило комфорт туристов.

Индия пошла своим путем с программой Swachh Bharat Abhiyan («Чистая Индия»), которая охватывает туристические и исторические места. В рамках инициативы строятся как платные, так и бесплатные туалеты, улучшается обслуживание, а муниципальные власти контролируют чистоту.

Схожие инициативы есть и в других странах. В Японии действует проект The Tokyo Toilet: здесь общественные уборные превращены в современные, красивые и удобные пространства, спроектированные известными архитекторами и вписанные в городскую среду. В Нью-Йорке, кроме расширения сети кабинок, разработаны цифровые карты с их расположением, чтобы туристы могли легко найти ближайшую точку во время прогулки.

Подходы к оплате также различаются. Во многих европейских городах, например в Берлине или Праге, общественные уборные платные, что помогает содержать их в порядке и снижает вандализм. Зато в Японии, Австралии и некоторых парках США доступ бесплатный – расходы покрывает городской бюджет.

Как писал ранее ТурДом, в Госдуме назвали «неэтичным» брать с туристов деньги за посещение туалетов. Нехорошо наживаться на естественных человеческих потребностях, поэтому бесплатные уборные должны стать обязательной частью туристической инфраструктуры, заявила депутат Госдумы Надежда Школкина. Деньги на установку туалетов она предлагает регионам брать из федеральной программы поддержки туризма.