«Ковер» на 16 часов задержал рейс в Шарм-эль-Шейх

В аэропорту Волгограда сегодня с утра массовые задержки из-за введенных Росавиацией ограничений. План «Ковер» действовал примерно с 8 до 13 часов, в результате опаздывает практически половина сегодняшних рейсов – и на вылет, и на прилет.

Самое серьезное опоздание у UJ 732 авиакомпании AlMasria в Шарм-эль-Шейх. По расписанию он должен был отправиться в 06:55, однако вылет, как рассказали туристы, перенесли сначала на 10:00, потом на 12:00, а затем и вовсе на 23:00.

«Прибавляют по часу. Бесит, что вещают про причину в "задержке рейса прилетевшего самолета", он опоздал к нам всего на полчаса», – возмутилась в чате одна из пассажиров.

UJ 731 из Шарм-эль-Шейха в Волгоград действительно прибыл почти вовремя – в 06:08 (должен в 05:35 по расписанию).

Ситуацию прокомментировали в российском представительстве AlMasria.

«Причина задержки – введенные Росавиацией в 8 утра ограничения. Сняты только в обед. В результате вышло рабочее время экипажа», – сказала собеседница редакции, добавив, что пассажирам предоставлены места в отелях и они обеспечены всем, что предусмотрено Федеральными авиационными правилами.

