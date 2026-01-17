Какие проблемы испытывает Финляндия из-за нехватки туристов из России

Экс-министр иностранных дел Финляндии Пааво Вяюрюнен выступил за открытие границы с Россией. По его мнению, это поможет улучшить ситуацию с экономикой в стране. Сейчас же в Суоми аналитики фиксируют рекордное количество банкротств за четверть века. Эксперты также посчитали, что в день финская экономика теряет около миллиона евро недополученной прибыли из-за запрета на въезд туристов со стороны РФ. Подробнее об этом – в материале «ФедералПресс».

Почему Финляндии не хватает российских туристов

Экс-глава МИД Финляндии Пааво Вяюрюнен призвал возобновить работу пропускных пунктов на границе с Россией, чтобы поддержать национальную экономику. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на публикацию в Uusi Suomi.

«Открытие восточной границы быстро привлечет к нам множество туристов. Отели и рестораны получат новых клиентов. Открытие связей также сделает возможной торговлю и экономическое сотрудничество с Россией», – написал Вяюрюнен.

По мнению политика, этот шаг простимулирует экономический рост и поможет создать новые рабочие места. Он напомнил, что из-за закрытых границ пострадали не только гостиничный и ресторанный секторы, но и национальный авиаперевозчик Finnair, лишившийся доходов из-за запрета на полеты над территорией РФ.

Вяюрюнен также добавил, что возвращение к нормальному авиасообщению и открытию границ не будет означать нарушение антироссийских санкций. Комментируя заявления коллег о «российской угрозе», он задался вопросом: «Какую угрозу могут представлять для нас туристы из России?»

В Финляндии выросло число банкротств

Согласно данным статистического управления Финляндии, на которые ссылается издание Helsingin Sanomat, число банкротств в стране по итогам прошлого года достигло максимума с 1996 года.

«По сравнению с предыдущим годом количество заявлений о банкротстве выросло на 12 %», – сообщила старший статистик ведомства Мира Кууссаари.

Наиболее тяжелая ситуация сложилась в сферах торговли и строительства, а также среди индивидуальных предпринимателей.

Сколько Финляндия теряет из-за отсутствия российских туристов

Как сообщает Bloomberg, отсутствие российских туристов и рабочей силы обходится приграничному региону Южная Карелия в миллион евро ежедневно. Граница была полностью перекрыта Хельсинки в 2023 году на фоне миграционного кризиса.

Облик приграничной Иматры за это время заметно изменился: улицы опустели без туристических автобусов, а значительная часть магазинов закрылась. Местные спа-отели столкнулись с финансовым кризисом, а городским властям пришлось субсидировать историческую гостиницу, чтобы спасти ее от закрытия.

В октябре премьер-министр Петтери Орпо отметил, что власти не исключают открытия КПП в обозримом будущем. Однако условием для этого он назвал предоставление российской стороной гарантий того, что поток нелегальных мигрантов будет остановлен.

В конце 2024 года финское правительство выделило семь миллионов евро на поддержку восточных территорий. Большую часть этой суммы – четыре миллиона евро – направили Иматре, которая ранее была центром притяжения для россиян. Средства планируется вложить в повышение конкурентоспособности бизнеса и инвестиционные проекты. Мэр города Матиас Хильден считает крайне важным развитие Карельской железной дороги для нужд лесной промышленности.

«Российские деньги были легкими, но они оставили нам слишком много услуг для города. Легкие деньги ушли», – резюмировал директор по маркетингу и туризму Иматры Яакко Яппинен.

Экономические трудности затронули и промышленность региона: о сокращении штата объявили сталелитейный завод и три крупных лесопромышленных холдинга – Metsä Group, Stora Enso Oyj и UPM-Kymmene Oyj. Увольнения коснулись даже сферы местного здравоохранения.