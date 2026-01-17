За что русские туристы любят курорт Дананг

Весной из Владивостока запускают прямой рейс в Дананг во Вьетнаме. Авторы блога о путешествиях Грушины Юра и Юля рассказали, чем заняться в этом городе.

«Из Владивостока на весну, лето и осень поставили рейс в Дананг! Летать будет VietJet – тот же перевозчик, что сейчас возит на Фукуок. Туры в Дананг на 9 и 10 ночей, и пока даже цены хорошие – от 79 тысяч за готовый пакет», – пишут авторы блога.

Дананг считается одним из любимейших курортов у россиян – из-за высокого уровня комфорта для жизни. Город также называют очень похожим на Майами: такая же длинная набережная с пляжем и огромным количеством кафешек.

«Но для нас важнее другое – именно из Дананга удобнее всего добираться до Ba Na Hills, туда, где те самые легендарные руки держат мост», – рассказали путешественники.

Ba Na Hills – это развлекательный комплекс примерно в 30 километрах от Дананга. Построен на манер средневекового города, с дворцами и старинными европейскими домиками.

Также рядом с Данангом находится Хойан – древний портовый город. Это старинный маленький городок с уютными домиками, улочками с фонариками. Считается одним из самых уютных городов Вьетнама.