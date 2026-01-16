Россиянам предложили прямые рейсы на еще один вьетнамский курорт

Туроператор Anex анонсировал программу рейсов в Дананг из городов Дальнего Востока, которые планирует выполнять авиакомпания Vietjet Air.

«Полеты будут организованы раз в 10–11 дней. Время в пути из Владивостока – около 6 часов 20 минут, из Хабаровска – 7 часов 55 минут, а из Благовещенска – 7 часов 30 минут. Обратные рейсы из Дананга еще быстрее», – сообщил туроператор в пресс-релизе.

Первый вылет запланирован на 16 апреля, блок мест зарезервировал также «Интурист». Редакция Tourdom.ru выяснила, чем Дананг отличается от других вьетнамских курортов и почему рейсы туда пока организуются только с Дальнего Востока.

Дананг находится на побережье Южно-Китайского моря и отличается удачным сочетанием длинных и широких пляжей с мягким белым песком с развитой городской инфраструктурой: кафе, рынками, торговыми центрами, активной ночной жизнью. Сюда приезжают как любители пассивного отдыха, так и предпочитающие активное времяпровождение. Тем более что в окрестностях есть что посмотреть: поблизости находятся и охраняемые ЮНЕСКО старый торговый порт Хойань, который иногда называют вьетнамской Венецией, и древняя столица Вьетнама Хюэ с императорской цитаделью и запретным пурпурным городом; и Мраморные горы, пещеры и гроты которых веками использовались для буддийских и индуистских святилищ; и знаменитый парк развлечений Ba Na Hills и многое другое.

Дананг очень популярен у китайцев и корейцев, а вот в топ вьетнамских направлений у российских туристов пока не входит. Дело в том, что прямых рейсов из России туда сейчас нет. Желающим попасть на этот курорт приходится добираться с пересадками – например, через Стамбул (ОАЭ, Баку) и Ханой (Хошимин, Бангкок). На этом фоне значительно выигрывают другие курорты, более доступные и по логистике, и по цене. В том же Нячанге отдых обходится на 10–25% дешевле. Если сравнивать Дананг с Фукуоком, то он бывает чуть дороже, если речь идет о брендовых «четверках» и «пятерках» или об отелях на первой линии, в остальном цены сопоставимы.

Турагенты называют Дананг очень интересным направлением. О его востребованности свидетельствует тот факт, что туры туда активно предлагают казахстанские коллеги – в частности, прямые рейсы из Астаны и Алматы продвигает Selfi Travel.

Теплое море и относительно небольшое количество осадков в сочетании с обилием достопримечательностей и красивой природой делают курорт круглогодичным. Весной и летом можно «тюленить» на пляжах, осенью и зимой – заниматься серфингом и изучать окрестности.

Агенты уже задают вопросы, планируются ли рейсы из Москвы, Казани, уральских городов и других регионов. Но ответ пока отрицательный. Проблема в том, что у Vietjet Air нет дальнемагистральных самолетов. Флот лоукостера состоит из узкофюзеляжных лайнеров семейства Airbus A320/A321, что позволяет выполнять полеты на ближние дистанции внутри страны и средние за рубежом. Так что у перевозчика нет возможности открыть маршрут в Дананг даже с Урала, не говоря уже о Москве.

Этот фактор может стать сдерживающим для развития направления.

«Чтобы Дананг стал действительно популярен, нужны прямые рейсы из других городов», – говорит директор пермской компании «Креа-Тур» Вера Волегова.

