Как изменились маршруты полетов в ОАЭ из-за ситуации в Иране

Закрытие воздушного пространства Ирана на фоне растущей напряженности в регионе привело к временному изменению траектории полетов из России в ОАЭ. Редакция TourDom.ru сравнила маршруты, по которым сейчас выполняют рейсы из Москвы в Дубай иностранные и российские авиакомпании, и выяснила, сколько часов лететь в Дубай.

© tourdom.ru

В январе 2026-го полеты по этому направлению выполняют «Аэрофлот», «Победа», S7, «Уральские авиалинии» и Utair, а также арабские авиакомпании flydubai и Emirates.

По данным сервиса Flightradar24, ситуация в Иране не повлияла на действующие траектории полетов – они остались прежними. При этом маршруты зарубежных и российских перевозчиков несколько различаются. Отечественные чаще следуют в ОАЭ по так называемому «выпрямленному коридору» через Волгоградскую и Астраханскую области, который стал доступен для южных направлений с августа 2022-го. Благодаря этому пути воздушным судам больше не требуется делать крюк через Казахстан, а время в полете, как сообщали в Росавиации, сокращается в среднем примерно на 35 минут. Иностранные авиакомпании при перелетах из Москвы в Дубай по-прежнему используют коридор через Казахстан.

Однако, как поясняют эксперты, из этого правила есть исключения: некоторые рейсы российских перевозчиков в южных направлениях все же выполняются по «старому маршруту», что увеличивает продолжительность полета.

«Летел 24 декабря из Москвы в Стамбул рейсом “Аэрофлота”. Примерно в районе Саратова борт изменил курс и часть пути следовал через территорию Казахстана. Командир даже предупредил пассажиров, что самолет будет лететь на полчаса дольше», – привел пример один из источников «ТурДома».

Так что ответ на вопрос «сколько лететь в Дубай из Москвы» не всегда зависит от того, иностранная это авиакомпания или российская. Мы изучили на Flightradar24.com среднее время в пути по маршруту Москва – Дубай в период с 9 по 15 января. Оказалось, что у «Аэрофлота» и Emirates оно составляет около 5 часов, у S7 – 5 часов 20 минут, а flydubai доставлял пассажиров в ОАЭ в среднем за 5 часов 40 минут. Специалисты напоминают, что длительность перелета зависит не только от воздушного коридора, но и от погодных условий, обстановки в аэропорту прибытия и других факторов.