Россиянам с действующим шенгеном отказали во въезде в страну Европы

Российским туристам с действующим шенгеном отказали во въезде в Финляндию. Об этом пишет местное издание Helsingin Sanomat.

© РИА Новости

Сообщается, что это произошло в разные дни в финской провинции Лапландия. Так, двух туристов развернули после прибытия в аэропорт Рованиеми 20 декабря 2025 года, еще одного — три дня спустя в том же месте, а затем 27 декабря в Финляндию не пустили еще двух путешественников из России. Последние прибыли в воздушную гавань Киттиля.

«У туристов были шенгенские визы, которые в принципе дают им право свободно путешествовать по Европе. Но из-за ограничений, введенных Финляндией, они не могли въехать в страну», — рассказал пограничник Томми Тииликайнен.

О том, откуда прилетели россияне, не было сказано. Однако работник аэропорта добавил, что особенно внимательно досматривают пассажиров, прибывающих из Турции и Великобритании. Уточняется, что у соотечественников забрали загранпаспорта, выпустили из аэропорта и обязали вернуться за ними утром. Позже для путешественников ввели запрет на въезд. Как пишет Telegram-канал «Ну че, народ, погнали», им, вероятнее всего, теперь нельзя будет посетить ни одну из стран Шенгенской зоны.

Ранее в Финляндии обвинили россиян в использовании шенгена ради проникновения в страну. Уточнялось, что туристы из РФ якобы злоупотребляют визами, выдаваемыми Францией.