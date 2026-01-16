В АТОР объяснили популярность Сейшел у россиян

Сегодня на Сейшелах можно отдохнуть бюджетнее, чем на Мальдивах за счет возможности перемещаться по разным островам и жить в отелях не только all-inclusive, заявил НСН Артур Мурадян.

© globallookpress

На Сейшелы есть прямые перелеты и там можно отдохнуть дешевле, чем на Мальдивах без потери качества сервиса, а также увидеть редких морских обитателей и насладиться более зеленым и гористым пейзажем. Такие детали НСН раскрыл вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян.

Россия вошла в число трёх ведущих стран по количеству посещений Сейшельских островов, известных как любимый курорт обеспеченных людей, сообщили в АТОР. Так, в 2025 году на Сейшелах побывали 37,5 тысячи русских, что на 7,3% больше, чем в 2024. В результате, поток россиян на острова за 2025 год почти достиг исторического рекорда 2023 года, когда там отдохнули 38,1 тысячи туристов из России. Мурадян объяснил популярность Сейшел.

«Рост связан с тем, что у нас есть прямые перелеты. Плюс доступна логистика со всех наших ближневосточных открытых прямых направлений. Также, в отличие от Мальдив, на Сейшелах представлены отели на крупных островах, особенно на столичном острове Маэ. Есть возможность перемещаться, жить в разных отелях. Плюсом является такой же, как и на Мальдивах, и на Маврикии климат — субтропики со стабильной погодой и теплым морем. Цены местами ниже за счет того, что отелям не нужно полностью поддерживать всю инфраструктуру. Поэтому есть опция отдыхать дешевле, чем на Мальдивах, при этом не сильно теряя в качестве сервиса. Есть опции all-inclusive, есть и не all-inclusive, которые позволяют экономить за счет питания в местных ресторанах, барах. Плюс на Сейшелах можно посмотреть на китовых акул. На Мальдивах за ними придется поплавать и поискать. Сейшелы — это вулканические острова, с высокими горами, с буйной растительностью. Поэтому, кому хочется больше зелени и, скажем так, массивности, то это Сейшелы», — раскрыл он.

Однако Мурадян отметил, что все же лидерами по посещаемости остаются Мальдивы.

«В принципе, россияне круглогодично выбирают острова Индийского океана, потому что цена там ненамного выше, чем в привычных для отдыха странах. То есть летом конкурентом является Турция, в зимний период — Ближний Восток. Однако Мальдивы остаются безоговорочным лидером на Индийском океане — 220 тысяч туристов. Но это общий тренд на неполитизированные тропические страны», — подытожил он.

Ранее гендиректор «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов заявил НСН, что ранее бронирование выгодно только в Турции и таких же сезонных странах, так что в этом году, покупая тур заранее, можно будет сэкономить до 40%.