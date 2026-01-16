В индийском штате появятся 12 новых направлений для экотуризма

В индийском штате Уттаракханд появятся 12 новых направлений для экотуризма

ТВ БРИКС

Департамент лесного хозяйства индийского штата Уттаракханд подготовил план по развитию 12 новых объектов экотуризма. Проект будет направлен на утверждение правительству штата в течение двух недель, сообщает News9live, партнер TV BRICS.

© globallookpress

Инициатива предполагает не просто строительство новых объектов, а преобразование уже существующих лесных гостевых домов в полноценные туристические центры. Вокруг них создадут инфраструктуру для пеших прогулок, наблюдения за дикой природой и знакомства с местной культурой.

Цель проекта – объединить природные достопримечательности в цельные кластеры. Это позволит туристам за одну поездку посетить несколько точек, а также создаст новые рабочие места для местных жителей.

На первом этапе развития выбраны 12 территорий в семи округах, включая Дехрадун, Паури, Питхорагарх, Найнитал и Алмору.

Проект уже обсудили на отдельном совещании под председательством главного секретаря Уттаракханда Ананда Бардхана. По словам главы отдела экотуризма, департамент лесного хозяйства основное внимание уделит модернизации текущей инфраструктуры: троп, гостевых домов и сопутствующих объектов.

В контексте экологических усилий стран БРИКС китайский Ханчжоу признан одним из мировых лидеров среди городов, движущихся к цели «нулевых отходов». Он вошел в список 20 лучших городов мира по версии ООН по этому показателю благодаря системному внедрению цифровых технологий для управления переработкой отходов. Об этом сообщает газета China Daily, партнер TV BRICS.

В Индонезии, в свою очередь, создают 267 парков в жилых районах Джакарты для улучшения качества воздуха. Этот проект дополняется другими национальными инициативами по преобразованию мусора в энергию, передает агентство Antara.

Что касается перехода к устойчивому городскому развитию, Египет начал внедрять зеленые стандарты строительства в 11 новых городах республики, включая Новую административную столицу и Новый Эль-Аламейн, с целью экономии энергии и воды, сообщает Sada El-Balad, партнер TV BRICS.