Департамент лесного хозяйства индийского штата Уттаракханд подготовил план по развитию 12 новых объектов экотуризма. Проект будет направлен на утверждение правительству штата в течение двух недель, сообщает News9live, партнер TV BRICS.

© globallookpress

Инициатива предполагает не просто строительство новых объектов, а преобразование уже существующих лесных гостевых домов в полноценные туристические центры. Вокруг них создадут инфраструктуру для пеших прогулок, наблюдения за дикой природой и знакомства с местной культурой.

Цель проекта – объединить природные достопримечательности в цельные кластеры. Это позволит туристам за одну поездку посетить несколько точек, а также создаст новые рабочие места для местных жителей.

На первом этапе развития выбраны 12 территорий в семи округах, включая Дехрадун, Паури, Питхорагарх, Найнитал и Алмору.

Проект уже обсудили на отдельном совещании под председательством главного секретаря Уттаракханда Ананда Бардхана. По словам главы отдела экотуризма, департамент лесного хозяйства основное внимание уделит модернизации текущей инфраструктуры: троп, гостевых домов и сопутствующих объектов.

В контексте экологических усилий стран БРИКС китайский Ханчжоу признан одним из мировых лидеров среди городов, движущихся к цели «нулевых отходов». Он вошел в список 20 лучших городов мира по версии ООН по этому показателю благодаря системному внедрению цифровых технологий для управления переработкой отходов. Об этом сообщает газета China Daily, партнер TV BRICS.

В Индонезии, в свою очередь, создают 267 парков в жилых районах Джакарты для улучшения качества воздуха. Этот проект дополняется другими национальными инициативами по преобразованию мусора в энергию, передает агентство Antara.

Что касается перехода к устойчивому городскому развитию, Египет начал внедрять зеленые стандарты строительства в 11 новых городах республики, включая Новую административную столицу и Новый Эль-Аламейн, с целью экономии энергии и воды, сообщает Sada El-Balad, партнер TV BRICS.