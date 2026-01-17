Скажется ли на российских туристах закон о внебрачных отношениях на Бали

Российские туристы, посещающие Бали, могут не беспокоиться о новом индонезийском законе, который предусматривает наказание за внебрачные интимные отношения и совместное проживание. Об этом сообщили представители Ассоциации туроператоров России (АТОР) и Российского союза туриндустрии (РСТ), разъясняя предупреждение посольства РФ в Джакарте.

Турэксперты прокомментировали «Постньюс» новый индонезийский закон, согласно которому за внебрачный секс и сожительство без брака грозит до года тюрьмы.

Так, вице-президент АТОР Артур Мурадян заявил, что меры применяются только при заявлении в полицию от ближайших родственников, узнавших об измене. Это касается только семейных конфликтов местных жителей. Туристов это не касается, проверок и наказаний не будет.

Туристов продолжат отправлять на Бали без учета семейного положения, так как власти Индонезии заверили, что проверок при заселении в отели не будет, сообщил руководитель PR-отдела ITM group и эксперт РСТ Андрей Подколзин.

В Anex считают, что новый закон направлен на укрепление морали в стране и касается местных жителей. Для туристов на Бали достаточно соблюдать общепринятые нормы поведения, отметила эксперт РСТ Виктория Худаева из PR-отдела компании.

Туроператоры советуют россиянам ехать на Бали зимой – сезон дождей закономерно делает отдых более доступным. Так, тур на 10 ночей с перелетом и проживанием в четырехзвездочном отеле с завтраками можно найти примерно за 162,7 тыс. рублей на двоих.