В индийском штате Гоа задержан россиянин, подозреваемый в убийстве другой гражданки России. Об этом сообщил ТАСС генеральный консул России в Мумбаи Иван Фетисов.

По информации властей, мужчина нанес своей жертве смертельные ножевые ранения. В ближайшее время он будет помещен в Центральную тюрьму Гоа до судебного разбирательства. Российские консульские службы сотрудничают с индийскими правоохранительными органами и уже связались с родственниками погибшей, чтобы информировать их о случившемся и обеспечить необходимую поддержку в сложившейся ситуации.

По индийскому законодательству убийство считается особо тяжким преступлением. В соответствии с местными законами виновному грозит либо пожизненное лишение свободы, либо смертная казнь через повешение.