МИД предупредил россиян об «унизительных проверках» на границе с Молдовой

МИД России призвал граждан быть осторожнее при поездках в Молдову, а по возможности вообще воздержаться от них. В министерстве отмечают, что россияне всё чаще сталкиваются с проблемами уже на этапе въезда в страну.

© РИА Новости

«По прилете в аэропорт Кишинева обладатели российских паспортов регулярно подвергаются унизительному досмотру и проверке. Нередки случаи многочасового ожидания в транзитной зоне без обеспечения элементарных бытовых условий и возможности связи с внешним миром», – говорится в сообщении ведомства.

По данным министерства, людей могут часами держать в зале ожидания без объяснения причин, изымать телефоны для проверки и задавать вопросы, не связанные с целью поездки. В ряде случаев россиянам просто отказывают во въезде и отправляют обратно.

В МИД подчеркивают, что такие ситуации носят не единичный, а системный характер. В связи с этим российским гражданам рекомендуют учитывать упомянутые риски.