Россиянам настоятельно рекомендуют не ездить в бывшую страну СССР

Российское министерство иностранных дел настоятельно рекомендует россиянам воздерживаться от поездок в Молдавию. Об этом сообщается в заявлении ведомства.

© Российская Газета

На Смоленской площади подчеркнули, что в Молдавии продолжается дискриминация и притеснение российских граждан, въезжающих в страну. В ведомстве сообщили, что россияне "регулярно подвергаются унизительному досмотру и проверке" в аэропорту Кишинева.

"Нередки случаи многочасового ожидания в транзитной зоне без обеспечения элементарных бытовых условий и возможности связи с внешним миром, - указали в МИД. - Были примеры, когда российские граждане проводили в аэропорту более двух суток".

Молдавская сторона часто отказывает россиянам во въезде в страну под надуманными предлогами. "Имеет место произвольное применение законодательства, принудительное задержание на границе и уголовное преследование без представления убедительных доказательств, - указали в министерстве. - При вылете из Кишинева используется практика искусственного затягивания досмотровых процедур, из-за чего пассажиры опаздывают на посадку на рейс".

В МИД также подчеркнули, что власти Молдавии не обеспечивают допуск к россиянам сотрудников посольства. Кишинев игнорирует запросы российских дипломатов, из-за чего оказание консульской поддержки практически невозможно.