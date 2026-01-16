Вилла Сен-Лорана в Марракеше стала самым дорогим экскурсионным продуктом

В январе 2026 года в Марракеше впервые открыли для туристов Villa Oasis – личную виллу Ива Сен-Лорана и Пьера Берже, которая более полувека оставалась закрытым частным пространством. Дом, расположенный на территории сада Мажорель, использовался дизайнером как резиденция с 1960-х годов и до недавнего времени был недоступен даже для постоянных посетителей сада.

Теперь доступ возможен, но в строго ограниченном формате. Речь идет не о стандартном музейном билете, а о частной экскурсии: визиты проводятся только по предварительному бронированию, для групп до 5 человек и по высокой цене, что сразу относит объект к сегменту luxury-туризма.

Стоимость такого визита составляет около 50 тыс. марокканских дирхамов за группу – это около 4,6–4,8 тыс. евро в зависимости от курса. Экскурсия длится примерно 2 часа и бронируется минимум за 72 часа через партнерские сервисы и luxury-операторов. При этом обычный вход в сад Мажорель стоит на порядок дешевле (около 170 MAD) и Музей Ива Сен-Лорана (примерно 140 MAD) не включает посещение виллы – это отдельный продукт.

Специалисты не могут назвать другие экскурсии культурно исторического плана, сопоставимые по стоимости с виллой в Марракеше и считают ее самой дорогой в премиальном сегменте. Отсюда рассуждения о том, что открытие Villa Oasis знаменует собой новый шаг в международном тренде, когда частные дома известных людей превращаются в самостоятельные туристические объекты, предлагая посетителям не экспозицию, а погружение в личную жизнь интересующей их персоны и имеют при этом высокую добавленную стоимость.

Один из самых известных примеров более доступных помещений – дом Клода Моне в Живерни. Художник жил здесь более 40 лет, а сегодня дом и сад принимают сотни тысяч туристов в год. Билет стоит 11–12 евро, формат массовый, но именно жилое пространство и сад считаются ключом к пониманию его работ.

В Испании доступ к дому Сальвадора Дали в Порт-Льигате устроен иначе. Посещение возможно только по времени и предварительной записи, группы ограничены, а билеты стоимостью 14–15 евро нередко раскупаются на несколько недель вперед. Это уже не потоковый объект, а управляемый туристический продукт с контролируемой нагрузкой.

Американский рынок пошел еще дальше в коммерциализации частных резиденций. Graceland – дом Элвиса Пресли в Мемфисе – давно стал полноценным туристическим комплексом с разными уровнями доступа. Стоимость билетов варьируется от 80 до 200 долларов в зависимости от пакета, а сам объект ежегодно входит в число самых посещаемых домов-музеев в США. Более камерный, но не менее популярный формат предлагает дом Эрнеста Хемингуэя в Ки-Уэсте, где билет стоит около 19 долларов, а акцент сделан на сохраненных интерьерах и атмосфере.

Общий знаменатель всех этих проектов – интерес к личному пространству. В отличие от классического музея, дом позволяет туристу почувствовать «человеческое измерение» известной фигуры: как человек жил, работал, отдыхал, какие вещи его окружали.

При этом всё чаще используется формат ограниченного доступа – небольшие группы, жесткие временные слоты и повышенный чек. В случае Villa Oasis высокая цена и приватность становятся частью ценности продукта.

Для туристических направлений это еще и прагматичный инструмент. Он позволяет увеличить доход без роста туристического потока, привлекать состоятельную аудиторию, создавать новые инфоповоды.

Вероятно, в ближайшие годы подобных примеров станет больше – от домов дизайнеров и архитекторов до частных резиденций писателей и коллекционеров. И нельзя исключать: если Villa Oasis найдет своего потребителя и будет пользоваться спросом, тревел рынок премиум-класса наполнится большим числом подобных объектов.