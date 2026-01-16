Минтранс оценил идею установить единый размер ручной клади

Инициатива по единым стандартам ручной клади в авиаперевозках способна не упростить, а усложнить жизнь путешественникам. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Министерства транспорта РФ в пятницу.

© globallookpress

По оценке ведомства, предложение по унификации не учитывает различия в типах самолетов и специфику бизнес-моделей авиакомпаний. Поэтому оно рискует ухудшить действующие условия перевозки для заметной части пассажиров, не дав при этом преимуществ для безопасности или комфорта.

В министерстве отметили, что нынешняя система, где закреплен гарантированный минимум по весу ручной клади (5 кг), а размеры определяются перевозчиком под конкретный борт, выглядит более взвешенной и применимой на практике. Такой подход позволяет учитывать компоновку салона и доступные места для размещения вещей. При этом в Минтрансе подчеркнули, что внутренние правила авиаперевозчиков должны соответствовать федеральным авиационным правилам.

Ранее с предложением установить единые нормы ручной клади для всех российских авиакомпанием выступили депутаты от фракции «Новые люди». Соответствующее письмо Владимир Даванков, Сангаджи Тарбаев и их коллеги направили министру транспорта Андрею Никитину. Позднее партия «Единая Россия» выступила с аналогичной инициативой.