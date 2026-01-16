Обвал цен: как долго продлится, когда покупать туры

Традиционный постновогодний обвал цен на туры в Дубай, Фуджейру, Рас-эль-Хайму и другие эмираты, – их стоимость, как рассказывал TourDom.ru, снизилась в 2–2,5 раза – не продлится долго.

«Уже вчера мы увидели существенный прирост продаж по сравнению с первыми днями рабочими нового года», – прокомментировал руководитель Space Travel Артур Мурадян.

Как следствие, подтянутся и цены на туры в ОАЭ. По словам нашего собеседника, они вернутся к более привычным и стабильным, которые наблюдались в течение прошлой осени и декабря.

Например, если в конце января пятизвездочный Rixos Bab Al Bahr в Рас-эль-Хайме с вылетом из Москвы можно забронировать за 184 тыс. руб. за 6 ночей на двоих, то в начале марта за 235 тыс. руб. Sheraton Sharjah Beach Resort & Spa в Шардже в ближайшие даты обойдется в 100 тыс. руб., в начале весны – на 60 тыс. руб. дороже.

Меньшая разница в цене за номер в Stella Di Mare Dubai Marina 5* в Дубае. В конце января – 131 тыс. руб., в начале марта – 159 тыс. руб. Соответственно, выгоднее покупать туры в ближайшие недели.

В целом же в наступившем году можно ожидать более выгодных для туристов предложений, чем в прошлом. Рубль укреплялся прошлой осенью, есть основания считать, что процесс продолжится. «Вчера была новость, что Центробанк собирается продавать на рынке очень большое количество валюты. Соответственно, возможно, будет у нас и будет дальнейшее укрепление рубля», – предполагает руководитель туроператора «Арт-Тур» Дмитрий Арутюнов.

В любом случае существенного повышения цен кроме пиковых дат – например, в период католической Пасхи и майских праздников – ожидать не стоит. «Учитывая, что отельная база Эмиратов постоянно расширяется, и конкуренция становится острее, я не вижу оснований для повышения», – добавил Дмитрий Арутюнов.

