Минск стал популярным пассажирским направлением из Москвы

В канун наступившего года ритмы железнодорожного расписания на стальных магистралях Союзного государства стали более напряженными и в направлении белорусской столицы. Судя по данным, представленным на сайте РЖД, с "московских вокзалов жители и гости столицы чаще всего уезжали не только в Санкт-Петербург и Казань, Нижний Новгород и Воронеж, Ростов-на-Дону и Калининград, но и в Минск".

Только за шесть последних дней минувшего декабря и по одиннадцатое января поездами дальнего следования воспользовались 7,4 миллиона пассажиров. Это на полтора процента больше, чем за аналогичный период прошлого года. В эти дни было отправлено более девяти тысяч пассажирских поездов. А в руководстве БЖД агентству уточнили, что в праздничные и выходные дни января в связи с повышенным спросом российских туристов состоялось два рейса туристического поезда "Белорусский вояж".

На комфортабельном "отеле на колесах" по белорусским городам совершили путешествие 750 экскурсантов. Гости посетили исторические знаковые места Синеокой, насладились ее культурой, традициями и традиционным гостеприимством, констатируют новостные порталы.