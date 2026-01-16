Российские путешественники заняли первое место по поездкам в Грузию в 2025 году

Грузию в 2025 году посетило 7 803 239 международных путешественников, на первом месте – граждане России: 1 579 764, сообщила Национальная администрация туризма Грузии, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

В прошлом году Грузию посетило на 11,1% международных путешественников из России больше, чем в 2024 году.

Между двумя странами после войны-2008 нет дипломатических отношений, однако поддерживаются активные экономические и гуманитарные контакты.

На втором месте по численности посещений международных путешественников Турция – 1 248 801, на третьем месте Армения – 948 242.

В целом по численности международных путешественников Грузия поставила рекорд, увеличив показатель на 5,9%.

Из стран Евросоюза Грузию в 2025 году более всего как международные путешественники посещали граждане Германии – 83 656. Это на 6,4% больше, чем в 2024 году.