«Аэрофлот» назвал самые популярные направления своей маршрутной сети

«Аэрофлот» подвел итоги популярности направлений своей маршрутной сети в минувшем году. В топ-10 как российских, так и международных направлений вошли рейсы из Шереметьево. Больше всего пассажиров перевезли в Санкт-Петербург. Шаттлами воспользовались 2,8 млн чел. На второй строчке полеты в Сочи – тут путешествовали 1,8 млн человек. Замыкает топ-3 также туристическое направление – Калининград. В креслах авиакомпании насчитали 1,5 млн. клиентов. Миллионный рубеж также пробили рейсы во Владивосток. Все остальные – меньше.

На международных направлениях в лидерах турецкие маршруты в Стамбул и Анталью. В крупнейший мегаполис страны перевезли лишь чуть-чуть больше людей, чем на курорт – 681 и 674 тыс., соответственно. А вот на третьем месте перелеты в Ереван, где были 596 тыс. человек. Это направление значительно обогнало и Пхукет (470 тыс.), и Дубай (409 тыс.), а также Шарм-эль-Шейх (374 тыс.) с Хургадой (350 тыс.).

Также названы самые быстрорастущие направления. На половину больше, чем в 2024-м, по России перевезли на маршрутах Красноярск – Казань и Москва – Саранск. Среди зарубежных рейсов лучшая динамика у Москва – Гянджа, а также туристических направлений: Минеральные Воды – Анталья, и трех маршрутов из Пулково – в Дубай, Хургаду и Пхукет.

