Россияне нашли замену Таиланду

Российские туристы заменили Таиланд на ОАЭ во время новогодних каникул в сезоне 2025-2026. О найденной альтернативе говорится в исследовании «Мегафона», материал оказался в распоряжении «Ленты.ру».

Уточняется, что в топ-3 любимых мест отдыха соотечественников попали Белоруссия, Турция и ОАЭ, хотя на месте Объединенных Арабских Эмиратов еще в прошлом сезоне был Таиланд. Кроме того, аналитики выяснили, турпоток в какие страны вырос рекордно в этом году. Большой прирост интереса со стороны россиян показал Вьетнам (плюс 200 процентов).

«Следом идут ближневосточная Иордания (плюс 168 процентов), в которую не так давно были отменены обязательные визы для россиян, а также Босния и Герцеговина (плюс 93 процента)», — указано в материале.

Самым востребованным направлением для путешествий на новогодних праздниках стала Азия.

