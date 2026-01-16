Индия упростила визовый режим для россиян: что изменилось и куда стоит поехать

Оформление электронной туристической визы в Индию для россиян с 2026 года перестало быть платным – индийские власти отменили консульский сбор за 30-дневную e-Tourist Visa. Однако ключевое условие не изменилось: визу необходимо получить онлайн до поездки. В Ассоциации туроператоров РФ обсуждают, насколько эта мера может повысить интерес к стране.

Что изменилось

Ранее консульский сбор за электронную визу составлял от 10 до 25 долларов и был технически сложен для оплаты – требовалась карта иностранного банка. Теперь эта плата упразднена.

Важно понимать, что сама виза (e-Tourist Visa) остается обязательной. Ее, как и прежде, нужно заранее оформить онлайн, а срок рассмотрения заявки может достигать 72 часов. Данная виза является двукратной, позволяя находиться в Индии суммарно до 30 дней с момента первого въезда.

Вместе с отменой сбора произошло и другое значимое упрощение: расширен «въездной коридор». Теперь въехать по e-Tourist Visa можно в течение 120 дней с даты её одобрения (ранее – только 30 дней).

Однако эти послабления касаются только краткосрочного туризма. Стоимость пятилетней туристической визы, напротив, выросла на 50 % и теперь составляет 120 долларов. Годовая виза сохраняет прежнюю цену в 40 долларов. В долгосрочной перспективе рассматривается возможность введения группового безвизового режима для россиян.

Сложности оформления

Несмотря на отмену сбора, процесс оформления электронной визы (e-Tourist Visa) остался технически сложным. Анкета требует высокой детализации: точных паспортных данных, информации о поездках за последние 10 лет, сведений об образовании, профессии и семье, а также корректной загрузки фотографии и скана паспорта. Даже незначительная ошибка или несоответствие в документах могут привести к задержке или отказу. Поэтому эксперты рекомендуют оформлять визу через туроператора при покупке тура, чтобы минимизировать риски.

Какие направления популярны

В последнее время Индия демонстрирует рост популярности не только как пляжное, но и как многогранное туристическое направление. Наряду с классическими турами в Гоа и по «Золотому Треугольнику», высокий спрос отмечается на оздоровительные программы в Керале и экскурсии по центральным регионам.

Российские туристы также стали дольше отдыхать: средняя продолжительность путешествия увеличилась с 11 до 13 дней. Дополнительным стимулом для жителей Сибири стал прямой рейс из Новосибирска.

Сколько стоит

Стоимость туров в Индию варьируется в зависимости от формата отдыха. В АТОР привели цены на февраль 2026 года:

Пляжный отдых в Гоа: тур на двоих взрослых на 11 ночей с перелетом из Москвы и проживанием в отеле 3* с завтраками начинается от 143 400 рублей

Экскурсионная программа («Золотой треугольник»): классический тур с посещением Дели, Агры и Джайпура на 6 ночей с перелетом стартует от 220 000 рублей за тур.

Прогнозы

Эксперты отмечают, что отмена визового сбора за поездку в Индию, несомненно, формирует позитивный фон и может поддержать спрос. Тем не менее, в текущем зимнем сезоне большинство из них прогнозирует лишь умеренный рост продаж, а не резкий скачок.

Стимулом для настоящего прорыва могла бы стать полная отмена визы – как это сделал для россиян Китай в 2025 году. Такая мера способна кардинально упростить организацию путешествия и оказать решающее влияние на выбор туристов.