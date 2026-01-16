Сколько россиян в США остались без виз

До десяти тысяч заявок от россиян на американскую иммиграционную визу могут находиться в заморозке. Это связывают с решением Госдепартамента США о приостановке выдачи виз гражданам ряда стран, о чем сообщил РИА Новости юрист из Майами Артем Жгун.

Впрочем, он пояснил, что суммарное количество замороженных заявлений пока неизвестно.

«Сложно сказать, но думаю, что сотни тысяч заявлений», — добавил адвокат.

Вашингтон объявлял о своем намерении ужесточить визы для граждан 75 стран, в том числе и для России. Соответствующее решение должно начать действовать с 21 января и до неопределенного срока. Американские власти регулярно проверяют обладателей виз и аннулируют документы, если находят в них нарушения закона.

Ранее сообщалось, что приостановка выдачи виз США, скорее всего, стала временной мерой. О таком решении властей США стало известно 14 января. Телеканал Fox News сообщил, что речь идет именно об иммиграционных визах.