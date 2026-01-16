Туристов предупредили о серьезных последствиях секса на Бали

Уголовная ответственность за секс вне брака в Индонезии распространяется и на иностранных туристов, которые приезжают, в том числе на остров Бали, сообщает RTVI со ссылкой на посольство России в Джакарте.

Там указали, что запрет касается всех категорий лиц. Так дипломаты ответили на вопрос, затронет ли новое законодательство отдыхающих в Индонезии иностранцев. В посольстве указали, что популярный среди туристов остров Бали также не является исключением.

В настоящее время случаев, когда россияне нарушали новый закон, пока не зафиксировано.

В случае несоблюдения установленных норм парам грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 12 месяцев, сообщает Telegram-канал