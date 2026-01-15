Как провести отдых в Абхазии в 2026 году

Интерес к летнему отдыху в Абхазии в 2026 году растет. На это указывает, в частности, динамика поисковых запросов в Яндексе. Традиционно высоким спросом у туристов пользуются отели с подогреваемыми открытыми бассейнами и питанием по системе «всё включено».

Редакция TourDom.ru выяснила, по каким ценам можно забронировать недельный тур на двоих взрослых на начало сезона – с 7 июня. Приводим данные с сайтов гостиниц, сервиса Tourvisor, а также туроператора Библио-Глобус.

Значительная часть туристов бронирует отдых в Абхазии через туроператоров. Библио-Глобус – единственная на российском рынке компания, предлагающая туры в Сухум. На этом курорте за 45 тыс. руб. можно забронировать проживание в семейном комплексе «Парадайз» с полупансионом, а за 60 тыс. – в глэмпинге «Гаруда Абхазия» на all inclusive.

Всего за 40 тыс. руб. доступен в июне стандартный номер в трехзвездочном «Гранд отеле Россия» в Гудауте. На его территории есть открытый подогреваемый бассейн и оборудованный пляж.

За 50 тыс. руб. можно провести неделю в отелях «Апсны Гудаута» 3* или «Жоэквара» 3* в Гагре. Оба расположены в 30–50 м от моря, располагают бассейнами с подогревом и предлагают гостям трехразовое питание по системе «шведский стол».

Пользуются популярностью и пансионаты на «все включено». Например, трехзвездочный «Багрипш» в поселке Холодная Речка стоит на склоне живописного Гагрского хребта. Гостям доступен теплый бассейн, а к морю их спускает панорамный лифт. Недельный отдых здесь обойдется в 65 тыс. руб. на двоих.

Четырехзвездочный отель «Изумруд» на первой береговой линии в Гагре в июне можно забронировать за 83 тыс. руб. Стандартный номер в пицундской «Самшитовой роще» доступен с 7 июня за 86 тыс. Этот пансионат привлекает гостей обширной территорией, а также разнообразными развлекательными и оздоровительными услугами.

Еще один востребованный вариант – отель «Нарт» 4* на all inclusive в Гагре. Он расположен на первой линии рядом с центральной набережной. Проживание включает пользование бассейнами, спа-комплексом и анимационную программу. Стоимость недели начинается от 100 тыс. руб. на двоих.

