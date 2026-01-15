Как угрозы Трампа повлияли на любовь россиян к Кубе

Воскан Арзуманов заявил НСН, что российские туристы любят Кубу, несмотря на ураганы, длительный перелет и периодические угрозы со стороны США.

В марте путешествие на Кубу на двоих обойдется минимум в 260 тысяч рублей на десять дней, заявил НСН генеральный директор Tez Tour Воскан Арзуманов.

В 2025 году Россия осталась в лидерах по количеству туристов на Кубе, несмотря на резкое сокращение объема авиаперевозок. В 2026 году кубинская сторона делает ставку на развитие курорта Ольгин и ждет роста активности российских авиакомпаний, сообщает АТОР. Арзуманов такой тренд подтвердил.

«Кубу не берут на неделю, нет смысла, так как лететь туда 15 часов, берут минимум дней на десять. Самый дешевый период – лететь сейчас, после новогодних праздников. Цены падают в этот момент. Если смотреть март, «четверка» будет стоить примерно 260 тысяч рублей и выше на двоих на десять дней, "пятерки" – от 290 тысяч рублей», — отметил собеседник НСН.

Он также объяснил, почему россияне полюбили это направление, несмотря на ураганы, длительный перелет и периодические угрозы со стороны США.

«Куба – это одно из немногих карибских направлений, которое сейчас открыто. Там хороший качественный отдых, там всегда хорошая погода, почти круглый год – 27-28 градусов. Наши туристы любят это направление, но Доминикана закрыта, так как нет прямого сообщения, Мексика тоже, в Венесуэле неспокойно. На Кубе представлены даже мировые сети отелей, чего не скажешь о других странах этого региона, отели там крутые, а пляжи шикарные. А цены там адекватные и демократичные. Почему любят Кубу? Вкусно, дешево, единственный минус – лететь далеко. Очень много экскурсий, крокодилов покормить и так далее. Куба – это очень интересный туристический продукт, там сезон круглый год, лететь можно в любое время. Но там бывают ураганы, могут лить дожди, а потом уже обрушиваются всей мощью на США. Точных дат этих ураганов нет, они могут быть в августе, сентябре, октябре. Куба продается хорошо, несмотря на угрозы Трампа. Туристы знают, что туроператоры вернут деньги в случае ЧП или перенесут поездку в другое место, так было с Венесуэлой», — рассказал он.

