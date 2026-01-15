Россияне поставили рекорд по поездкам в Таиланд

В 2025 году россияне поставили исторический рекорд по поездкам в Таиланд. Об этом Российскому союзу туриндустрии сообщили в московском представительстве Туристического управления Таиланда (ТАТ).

Уточняется, что всего за указанный период королевство посетили 1,9 миллиона соотечественников — рост турпотока составил 8,8 процента.

«Это рекордное количество за всю историю туризма между нашими странами. Но в целом по миру снижение есть, исключая Россию и страны СНГ, кроме Казахстана», — отметил менеджер по маркетингу Константин Кинель.

В ТАТ также рассказали, что в 2025 году иностранный турпоток в Таиланд составил 32,9 миллиона человек. Ранее специалисты прогнозировали, что он достигнет показателя 2024 года — 35,5 миллиона. Больше всего гостей приехало в страну из Малайзии, Китая и Индии, говорится в источнике.

По словам Кинеля, снижение турпотока произошло в основном из-за уменьшения количества путешественников из Поднебесной. А европейские рынки, наоборот, показали рост.

Ранее стало известно, что Россия вошла в тройку стран-лидеров по посещению Сейшельских островов. В 2025 году на любимом курорте богачей отдохнули 37,5 тысячи соотечественников — это на 7,3 процента больше, чем в 2024-м.