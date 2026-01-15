Россиян стали обманывать при бронировании жилья в стране Азии

Российских туристов предупредили о новой схеме мошенничества при бронировании жилья в Таиланде. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Уточняется, что злоумышленники стали использовать краденые личности туристов. Так, Анастасия из Тулы решила организовать путешествие на Пхукет самостоятельно и забронировала жилье через Telegram-канал. Она связалась с менеджером Дарьей Ловчевой, скинула ей свои паспортные данные и внесла предоплату в размере 30 процентов.

После этого менеджер потребовала с клиентки еще 50 процентов, и тогда Анастасия стала сомневаться в ее добросовестности и попросила вернуть деньги. В итоге собеседница перестала выходить на связь. Как оказалось, мошенники переписывались с Анастасией от имени жертвы. Ловчева сама таким же образом пыталась снять жилье в стране Азии. Жительница Тулы теперь беспокоится, что злоумышленники начнут обманывать соотечественников, используя уже ее личность.

Сообщается, что этот случай не единичный. С подобной махинацией уже столкнулись российские туристы, которые хотели забронировать апартаменты во Вьетнаме, Индонезии, Франции и Италии.

В ноябре россиянка захотела забронировать квартиру в Париже перед поездкой. Она заплатила залог и отправила свои паспортные данные, а менеджер перестал выходить на связь.