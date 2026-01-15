Можно ли россиянам ездить в Иран, и что происходит с туристами

Иран снова, как и летом прошлого года, на первых строчках мировых СМИ, напряженность вокруг страны то усиливается, то стихает, причем ситуация меняется в течение нескольких часов. Вчера вечером распространилась информация, что США ударят по Ирану в течение суток, затем президент Трамп заявил на брифинге, что убийства в стране прекратились, плана казней протестующих нет, мол, будем наблюдать. Тем не менее в Персидский залив из Южно-Китайского моря движется группа кораблей во главе с авианосцем «Авраам Линкольн» (прибудет на место в течение недели). На этом фоне Иран закрывает воздушное пространство, а некоторые авиакомпании корректируют полетные программы, опасаясь возможного конфликта.

Обстановка совсем не способствует туристическому обмену, и организованных групп из России в Иране в настоящее время нет, рассказали TourDom.ru в туроператорских компаниях. После того как летом прошлого года Минэкономразвития выпустило рекомендации не посещать страну, туры в исламскую республику не продаются. Сегодня ведомство снова напомнило: до получения специальных уведомлений следует полностью исключить поездки в Иран, а гражданам, уже находящимся на иранской территории, необходимо проявлять повышенную осторожность. В частности, следует избегать участия в массовых мероприятиях и нахождения в местах большого скопления людей, не приближаться к военным и государственным объектам. Отдельный запрет касается ведения фото- и видеосъемки, в особенности объектов транспортной, энергетической и военной инфраструктуры.

Самостоятельные туристы могут быть, но и им с некоторых пор попасть в исламскую республику сложно. Напрямую подать заявление на визу в консульство нельзя, это можно сделать только через иранские туристические агентства. Такой порядок вступил в силу после последнего ирано-израильского конфликта.

Организованных групп иранских туристов в России сейчас также нет. «Они были в России перед Новым годом и на каникулы. Сейчас уже все выехали и вернулись на родину», – поделились в компании «Интурист».

Подтвердил информацию и руководитель туроператора «Свой ТС» Сергей Войтович:

«Для поездок отдыхающих из Ирана в Россию сейчас несезон. Организованных групп нет, индивидуальных туристов мало. Следующие высокие даты – Навруз (после Рамадана, который продлится с 17 февраля по 19 марта) и лето. До этого, надеюсь, политическая ситуация как-то разрешится».

Напомним, обстановка в Иране обострилась в конце прошлого года. После обвала национальной валюты и резкого роста цен в стране начались протесты, которые быстро переросли в беспорядки. Президент США неоднократно выступал с поддержкой протестующих и грозил руководству Ирана.