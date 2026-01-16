Эксперты: турпоездки и краткосрочные бизнес-визиты в США станут менее предсказуемыми

Основатели PR-агентства по подготовке виз талантов PrimeMedia Global Анна Шаверни и Ксения Шаверская прокомментировали возможную приостановку виз для граждан РФ и других стран.

© Daily Moscow

По данным Reuters, администрация США может с 21 января 2026 года временно приостановить обработку виз для посетителей из 75 стран, включая Россию, однако официального комментария Госдепартамента на момент публикации не было, а сроки паузы не уточнялись.

По словам экспертов, даже частичная пауза в обработке виз делает туристические поездки и краткосрочные бизнес-визиты менее предсказуемыми. В таких условиях предприниматели выигрывают, если строят стратегию на легальных категориях, связанных с профессиональной деятельностью, а не на случайных визитах.

«Визы талантов и иммиграционные категории уровня грин-карты по профессиональным достижениям остаются самыми легальными и устойчивыми способами работать и развивать бизнес в США» Эксперты

Эти категории требуют прозрачной доказательной базы: проекты, награды, публикации, экспертные комментарии и участие в индустриальных мероприятиях, что подтверждает квалификацию и планируемую деятельность заявителя.

Эксперты дают практический совет предпринимателям на 12–18 месяцев: фиксировать цель и направление бизнеса в США, согласовать корпоративную и миграционную стратегию, собрать доказательства признания и не рассчитывать на краткосрочные визы для работы или запуска проектов.

Вывод прост: когда визовая повестка усложняется, выигрывает тот, кто строит легальную стратегию присутствия, а визы талантов и профессиональные иммиграционные категории обеспечивают предсказуемость и безопасность таких планов.