Багажный коллапс во Внуково: вещи пассажиров все еще в Дубае

Часть пассажиров, прибывших из Дубая в Москву 9, 10, 11 и 12 января рейсом Utair UT 716, до сих пор не получили свой багаж. О проблеме редакции TourDom.ru рассказала Татьяна, подписчица телеграм-канала «Крыша ТурДома»:

«Муж вернулся из ОАЭ 11 января, и с тех пор мы остаемся без трех чемоданов. От авиакомпании никакой информации нет, телефоны не отвечают. Поэтому мы сами пытаемся выяснить, где наши вещи: приезжаем в аэропорт уже третий день, к счастью, живем недалеко».

По словам Татьяны, 14 января сотрудник аэропорта заявил, что дополнительной отправки груза из Дубая на двух прилетевших бортах Utair не было.

«Нам сказали, что всего во Внуково ожидают около 300 единиц багажа с рейсов перевозчика, которые прибыли 10, 11 и 12 января», - уточнила она.

«Представитель самой авиакомпании пояснил, что точных сроков доставки в Москву нет, поскольку в самолетах нет свободных мест из-за ограничений по грузоподъемности, - добавила туристка. - Вот таким образом перевозчик доставляет багаж, оплаченный пассажирами!»

На странице авиакомпании в соцсетях есть жалобы и от других клиентов, которые не могут получить вещи уже несколько дней.

«Прилетели из Дубая 12 января, ждали у ленты 40 минут и случайно узнали от прохожего, что чемоданы вообще остались в Эмиратах».

Некоторые ждут свои сумки ещё с 9 числа. При этом, как утверждают туристы, в службе розыска трубку не берут - работает автоответчик.

Редакция отправила запрос в авиакомпанию Utair, предложив прокомментировать ситуацию, но ответ пока не поступил. В соцсетях два дня назад перевозчик сообщил, что весь багаж по рейсам UT 715 из Москвы в Дубай за предыдущие дни уже доставлен, по вылетам UT 716 из Дубая в Москву его обещают вывезти ближайшими рейсами.

Ранее TourDom.ru писал, что пассажиры возмущены ситуацией с недовозом багажа на рейсах Utair по маршруту Москва – Дубай – Москва. Без вещей люди начали прилетать как в Аль-Мактум, так и во Внуково, с 9 января.