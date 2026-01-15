«Аэрофлот» увеличит число рейсов в Китай

«Аэрофлот» продолжает планомерное наращивание авиасообщения с Китаем. С февраля и марта 2026 года авиакомпания увеличивает количество собственных рейсов из Москвы в Пекин и Гуанчжоу. Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании.

В частности, полеты в столицу КНР будут выполняться ежедневно начиная с 3 февраля, а в Гуанчжоу – с 4 марта. То есть число рейсов по каждому направлению вырастет с 5 до 7 в неделю.

Продажа авиабилетов уже открыта на официальном сайте авиакомпании. Это решение логично продолжает курс на усиление присутствия на китайском направлении: еще в октябре прошлого года аналогичное увеличение частоты до 7 рейсов в неделю было выполнено на линии Москва – Шанхай.

Эксперты прогнозируют, что новые частоты вызовут высокий спрос как у туристического сегмента, так и у деловых путешественников. Популярности маршрутов способствует безвизовый режим между Россией и Китаем, позволяющий россиянам находиться в стране до 30 дней.

Кроме того, в рамках зимнего расписания нацпер обслуживает 5 ключевых пунктов назначения в Китае из московского аэропорта Шереметьево: Пекин, Шанхай, Гуанчжоу, Гонконг и Санья. Параллельно группа «Аэрофлот» активно развивает региональную программу перелетов в КНР. Так, рейсы в Санью выполняются из 8 городов России, включая Санкт-Петербург и Владивосток. Прямое сообщение с Пекином налажено из Красноярска, а Шанхай и Харбин доступны для пассажиров из Владивостока.