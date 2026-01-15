Туристам снова напомнили о необходимости воздержаться от поездок в Иран

Российским гражданам настоятельно рекомендуется отказаться от посещения Ирана в связи с обострением обстановки в сфере безопасности. Об этом официально предупредило Министерство экономического развития РФ.

До получения специальных уведомлений следует полностью исключить поездки в эту страну. Гражданам, уже находящимся на иранской территории, необходимо проявлять повышенную осторожность. Им следует избегать участия в массовых мероприятиях и нахождения в местах большого скопления людей, не приближаться к военным и государственным объектам. Особое внимание важно уделять мониторингу официальных сообщений и строго следовать указаниям местных властей.

Отдельный запрет касается ведения фото- и видеосъемки, в особенности объектов транспортной, энергетической и военной инфраструктуры. Минэкономразвития России обратилось к туроператорам и турагентам с призывом довести эти рекомендации до сведения всех клиентов, планирующих путешествие.

Актуальную информацию о текущей ситуации рекомендуется проверять на официальных интернет-ресурсах российских загранучреждений, Министерства иностранных дел РФ, а также с помощью сервиса «Помощник за рубежом».