Авиакомпания S7 объявила распродажу. Перевозчик пообещал выгоду до 50% на рейсах всей маршрутной сети начиная с 19 января. Но предложил искать скидочные ценники самостоятельно. Важный момент – дисконт действует только на round trip. Редакция TourDom.ru выяснила, есть ли варианты у туристов сэкономить на перелетах сейчас или в начале летнего сезона.

В Дубай из Москвы можно слетать в январе и начале февраля за 16,5 тыс. руб. без багажа. И это лучший прайс в этот период – ближайшая альтернатива у «Победы» и Utair – от 24 тыс. Чуть дороже будет в феврале – от 20,6 тыс., но также выгоднее, чем у других перевозчиков. У «Уральских авиалиний» есть варианты от 23,3 тыс.

Round trip в Стамбул в ближайшие дни можно взять за 12,3 тыс. Цена хорошая, но у Southwind чуть дешевле – 11,6 тыс. На летних или майских поездках сэкономить не удастся. Недельный трип в начале июня предлагают от 27 тыс. У Southwind – от 17,5 тыс. Уступает S7 также «Победе», «Уральским авиалиниям» и Pegasus.

Попытки найти ценники с пометкой «%» на летних рейсах Москва – Анталья не увенчались успехом. Те, кто видит смысл лететь на турецкий курорт в более ранний период, могут попытать счастья и поперебирать даты. Например, в феврале билеты туда-обратно продают за 13,9 тыс. У AJet в те же даты – 16 тыс., у Pegasus – 20 тыс.

Слетать в Сочи из Домодедово сейчас покататься на горных лыжах можно от 7,8 тыс. В отдельные даты близкие к этому цены дает «Победа» и – что удивительно – «Аэрофлот». Но в основном дороже. С приближением лета спецпредложения из системы бронирования пропадают, по крайней мере на рейсы туда. Во второй половине мая по акции можно слетать за 13 тыс. Но даже так это дороже на пару тысяч у конкурентов.

Из базового аэропорта Толмачево и Иркутска также есть скидки. Например, в Дубай новосибирцы могут слетать в конце января за вполне московский ценник – 17,8 тыс. Кроме того, в акции участвуют рейсы в Китай и Бангкок. Но здесь они зачастую безальтернативны.

Ранее TourDom.ru писал, что туры в ОАЭ подешевели в 2,5 раза. Даже ноябрьские цены были выше.