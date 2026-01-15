Самолеты flydubai из Москвы и Петербурга летят в Дубай через Европу

В связи с ночным закрытием воздушного пространства Ирана (до 06:30 по московскому времени) самолеты облетали территорию страны, это привело к задержкам вылетов в ОАЭ из России и изменению маршрутов.

Рейс из Петербурга в Дубай авиакомпании flydubai отправили с 6-часовым опозданием.

«Сегодня в 00:25 должны были вылететь из Пулково. Сидим в самолете, пилот сообщил, что небо над Ираном закрыли и они ждут дальнейших указаний. Пытаются договориться о путях облета через Европу», – написала в соцсетях пассажирка FZ 992.

По ее словам, в 5 утра разрешение на вылет было получено: «пилот сказал – нам все одобрили». И в 05:54 самолет отправили в Дубай. Маршрут, по данным сервиса flightradar24.com, пролегал через европейские страны – Прибалтику, Польшу, Словакию, Румынию и Болгарию. В 10:00 Boeing 737MAX пролетал над территорией Турции.

«Повезло, что еще не отложили рейс, так как рабочее время экипажа могло закончиться», – написали туристы в соцсетях.

Другие удивились, что летчикам арабской авиакомпании разрешили полет над Европой: «не иначе как чудом и связями flydubai это не назвать».

Задержались и ночные рейсы в Дубай из Москвы. Часть из них тоже выполнялись через Европу. Например, FZ 952 повез пассажиров из Внуково в 03:16, с 3-часовым отклонением от графика. Борт летел так же, как рейс из Пулково, через Польшу и Болгарию. Тем же маршрутом двигался и FZ 988, отставший от расписания на 6 часов (вылетел из Москвы в 06:21).

А вот FZ 966, отправленный из Внуково в 07:37, судя по данным flightradar24.com, уже использует стандартную траекторию полетов в Дубай, через Казахстан.