Российский тревел-блогер объяснил отсутствие высоких заборов у домов в США

Российский тревел-блогер Марк Еремин объяснил отсутствие высоких заборов у домов в США. Причину он раскрыл в личном блоге на платформе «Дзен».

По словам автора публикации, многих соотечественников, которые попадают в американский пригород, удивляет отсутствие заборов у частных домов. Он рассказал, что подобные округа были задуманы как спокойные тихие зоны. Они застраивались в XX веке.

«Дом рассматривался не как крепость, а как часть района. Передний двор, так называемый front yard, был скорее визуальной зоной, чем личной территорией. Он показывал, что здесь живут обычные люди, а не создавал границу между "своими" и "чужими"», — пояснил блогер.

Еремин добавил, что в американской культуре именно участок сзади дома считается личным пространством для хозяев.

«Именно там люди отдыхают, жарят барбекю, выпускают детей и собак. Там приватность важна, а спереди — нет особой необходимости в глухом ограждении», — написал россиянин.

Он также подчеркнул важность ассоциаций домовладельцев, которые функционируют во многих подобных районах. Именно они обычно устанавливают правила, касающиеся внешнего вида как домов, так и участков.

