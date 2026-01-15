Невидимый враг: чем может обернуться отдых в популярной Азии

В разгар зимнего туристического сезона Управление Роспотребнадзора по Приморскому краю обратило внимание жителей региона на эпидемиологические риски, связанные с поездками в страны Азии. В своем телеграм-канале ведомство призвало путешественников тщательно изучать санитарно-эпидемиологическую обстановку в планируемой стране посещения, чтобы избежать завоза опасных заболеваний.

«При выезде граждан на отдых зимой за пределы РФ, прежде всего в страны Юго-Восточной Азии (Бангладеш, Индия, Индонезия, Мальдивы, Мьянма, Непал, Таиланд, Шри-Ланка) и Западно-Тихоокеанского региона (Вьетнам, Камбоджа, Китай, Малайзия, Сингапур, Фиджи, Филиппины), возрастает вероятность завоза инфекционных и паразитарных болезней», – говорится в официальном сообщении надзорного органа.

Специалисты поясняют, что теплый влажный климат этих регионов создает идеальные условия для распространения патогенов. Заразиться можно различными путями: через контакт с больными людьми, загрязненные предметы, немытые фрукты, уличную еду или воду. Серьезную опасность также представляют укусы кровососущих насекомых, а актуальной остается и угроза полового пути передачи инфекций.

Эксперты подчеркивают, что тропические болезни часто имеют тяжелое течение, поражая внутренние органы, кожу и пищеварительную систему. Их дополнительная сложность заключается в затрудненной диагностике в российских медицинских учреждениях, что может привести к длительному и сложному лечению.

Роспотребнадзор настоятельно рекомендует туристам, почувствовавшим недомогание в первые две недели после возвращения в Россию, немедленно обращаться за медицинской помощью, вызвав врача на дом.