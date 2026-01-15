Иностранные туркомпании увеличили инвестиции в рекламу в России

Иностранные компании заметно увеличили объем рекламы туристических продуктов на российских интернет-платформах. Активнее всего продвигаются бренды из Турции, ОАЭ, Саудовской Аравии, Китая и других стран Азии и Ближнего Востока, пишет «Коммерсантъ».

© РИА Новости

По данным Яндекса, за 11 месяцев иностранные рекламодатели увеличили расходы на продвижение туристических услуг почти на 40% по сравнению с прошлым годом. Общая сумма вложений превысила 1,7 млрд руб. Чаще всего рекламируются авиабилеты, пакетные туры, отели и экскурсионные программы. В «VK Рекламе» инвестиции иностранных компаний в категории «Путешествия» за тот же период выросли в 2,2 раза год к году. В «Авито Рекламе» сообщили, что компания вышла на уровень международных переговоров с рекламодателями из Китая и СНГ.

Эксперты объясняют этот тренд сразу несколькими факторами. С одной стороны, после ухода или ослабления глобальных рекламных платформ у зарубежных компаний просто не осталось альтернатив для работы с российской аудиторией. С другой – сами россияне стали чаще путешествовать за границу, особенно в Турцию и страны Ближнего Востока. Выездной туризм растет существенно быстрее внутреннего за счет укрепления рубля и расширения авиаперевозок.

По мнению аналитиков, если рост зарубежных инвестиций в рекламу турпродуктов сохранится на уровне 20–40% в год, то это станет устойчивым источником дохода для российского рынка в пик сезона.