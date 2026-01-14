Российские туристы осваивают новые направления в Китае

С начала года резко вырос поток российских туристов в города приграничной китайской провинции Хэйлунцзян. Путешественники активно пользуются введением безвизового режима, стремясь увидеть северо-восток Китая. Об этом сообщает «Дунбэйван», партнер TV BRICS.

© globallookpress

Основными точками притяжения стали несколько городов, каждый из которых предлагает свою уникальную программу. В Хэйхэ россияне во время длинных новогодних каникул погружались в местную культуру: пробовали аутентичную китайскую еду, участвовали в мастер-классах по народным ремеслам и изучали народный танец янгэ.

В Суйфэньхэ набирает популярность формат самостоятельных автопутешествий. Российские туристы, получив временные водительские права, арендуют автомобили и отправляются исследовать окрестности, в том числе район Муданьцзян.

Для любителей шопинга обязательным пунктом стал Тунцзян, где внедрили услугу мгновенного возврата налога для иностранцев. Города Жаохэ и Мишань привлекают поклонников зимних видов спорта новыми развлечениями на льду и снегу. А в Дуннине проходят товарищеские встречи по боевым искусствам между молодежью двух стран.

Отмечается, что отмена визового режима способствует увеличению и числа краткосрочных поездок китайцев в Россию.

Динамику роста взаимного туристического интереса подтверждают и данные по Москве. Как ранее рассказал в эксклюзивном комментарии TV BRICS начальник управления комитета по туризму Москвы Антон Харченко, за первые шесть месяцев 2025 года российская столица приняла более 230 тыс. туристов из Китая. КНР сохраняет статус лидера среди стран дальнего зарубежья по въездному турпотоку в Москву.