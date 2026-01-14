Стоимость туров в ОАЭ изменилась

Сразу после новогодних праздников стоимость туров в ОАЭ заметно снизилась.

«Многие наши клиенты, которые могут взять отпуск в январе-феврале, регулярно выбирают для поездки именно этот период», — отмечают в турагентстве «Алимар Тур».

Там привели расчеты для семьи из двух взрослых и ребенка 10 лет с вылетом из Москвы 20 февраля. Недельный тур на условиях «все включено» в Doubletree By Hilton Resort & Spa Marjan Island обойдется в 350 тыс. рублей, в Rixos Bab Al Bahr — в 360 тыс., а в Movenpick Resort Al Marjan Island 5* — в 375 тыс.

«Цены сейчас существенно ниже, чем на Новый год, — в 2–2,5 раза», — говорит директор агентства Марина Битенева.

Редакция сравнила стоимость недельных туров в ОАЭ для двоих взрослых с вылетом из Москвы в пиковый сезон (27–31 декабря) и сразу после него (16–20 января).

Например, тур на 7 ночей в апартаменты Jannah Hotel Apartments & Villas 4* в Рас-эль-Хайме с завтраками стоит 95 тыс. руб. В каникулы аналогичный вариант продолжительностью 6 ночей, предлагался за 200 тыс. — ровно в два раза дороже.

За 107 тыс. рублей сейчас доступен тур с размещением в Mirage Bab Al Bahr Beach Resort 4* в Фуджейре. На новогодние даты такой же турпакет продавали за 200 тыс. Меньше подешевел отдых в Palace Beach Resort 5* на том же курорте — его цена снизилась с 200 до 160 тыс.

При этом январские расценки выгоднее даже тех, что действовали в ноябре 2025-го. Так, тур для семьи (двое взрослых и ребенок) в популярный апарт-отель Marina View 4* с вылетом 7 ноября стоил 240 тыс. руб., а на 20 января его можно забронировать уже за 145 тыс. Стоимость путевки в Rixos Bab Al Bahr 5* в Рас-аль-Хайме упала с 420 до 220 тыс. руб.

Ранее «ТурДом» писал, что цены на туры в Египет после Нового года упали в 2,2-2,5 раза.