На Пхукете массово отравились туристы

Туристы, отдыхающие в отеле Kora Beach Resort 5* на Пхукете, жалуются на массовые заболевания. Симптомы похожи на ротавирус: тошнота, рвота, сильное недомогание. «До Нового года нареканий не было, но в январе пошли многочисленные сообщения от постояльцев. Подтверждается это и личными свидетельствами: в начале месяца в отеле отравилась семья знакомых турагентов», – сообщили редакции TourDom.ru представители одной из турфирм.

© globallookpress

Аналогичная информация появилась и в отзывах о гостинице на онлайн-платформах бронирования и других интернет-ресурсах:

«Меня рвало 6–7 раз в сутки, сильная головная боль и температура до 38. По ощущениям, это был энтеровирус или ротавирус… Мы разговаривали с другими постояльцами – тоже семьями болели, у всех одинаковый набор симптомов. Отсутствие врача в отеле сильно осложняет ситуацию. Вместо того чтобы завести штатного медика, персонал отрицает, что в отеле эпидемия».

«Это не отдых, а кошмар. Приехали с большой семьей – 8 человек, в итоге заболели все: дети, взрослые, пожилые. Людей увозят в больницы, но администрация продолжает говорить, что это "единичные случаи"».

И жалуются на то, что в ресторане плохо убирают столы, летают мухи, садятся на еду.

Представители отеля не оставляют эти отзывы без ответа. Сожалеют, что новогодний отдых в Таиланде «был омрачен такой ситуацией», приносят извинения за доставленные неудобства и уверяют, что «замечания относительно гигиены в общественных столовых приняты к сведению». Кстати, санитарную обработку начали проводить 12 января.

Редакция TourDom.ru отправила запрос в отель, предложив прокомментировать ситуацию, но к моменту публикации ответа не получила.

«Со стороны наших клиентов, отдыхающих в Kora Beach Resort, поступило два сообщения о плохом самочувствии. Правда, туристы сочли, что съели что-то не то вне гостиницы», – рассказал руководитель тайской принимающей компании «Илвес Тур» Виктор Кривенцов, уточнив, что у него нет «уведомлений от отеля и собственных сведений о вспышке какого-либо заболевания».

Но отметил, что в Kora Beach наблюдается много туристов, там не проживающих, но приходящих на частые «пенные вечеринки».

Эксперт также прокомментировал претензии туристов в части отсутствия штатного медика – в большинстве отелей Таиланда, как правило, их нет. Поэтому при первых симптомах любого недомогания следует сразу же обращаться в свою страховую компанию, которая как минимум даст список работающих с ней медучреждений, а может, и сама свяжется с госпиталем (но такое бывает редко).

В том случае, когда туристы считают, что в их отеле наблюдается эпидемия ротавируса или любой другой инфекции, они могут обратиться с заявлением в туристическую полицию, чтобы инициировать возможную проверку.

Добавим, что Kora Beach Resort – это новый объект, открывшийся в 2025 году. Отзывы о нем противоречивые. Одни положительно оценивают расположение, дружелюбный персонал и завтраки, другие жалуются на недоделки и отсутствие инфраструктуры вокруг.

