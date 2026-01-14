На Бали ужесточат проверку россиян

Власти Бали, индонезийского острова, намерены с 2026 года ужесточить требования к иностранным туристам, чтобы привлечь более платежеспособных путешественников и уменьшить давление на инфраструктуру. Главным условием въезда станет демонстрация финансовой независимости.

Нововведение заключается в необходимости предъявления банковской выписки за три последних месяца. Размер средств на счете будет анализироваться в соответствии с планируемым периодом и целью визита. Конкретная минимальная сумма пока не определена.

Кроме того, от путешественников потребуется подтвержденное бронирование проживания на весь период пребывания, подробный план перемещений по острову и билет обратно. Эти шаги нацелены на уменьшение числа инцидентов, когда иностранные граждане, потратив деньги, не имеют средств к существованию и нарушают визовые правила.

Специалисты подчеркивают, что подобные меры становятся распространенной мировой тенденцией для известных курортных зон, стремящихся к устойчивому развитию туризма. Для российских туристов это подразумевает более внимательную подготовку документации перед путешествием.