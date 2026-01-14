В АТОР прокомментировали приостановку выдачи виз в США

Массового туризма из России в США не было и до запрета выдачи виз, это решение не представляет "трагедии" для российских туристов. Об этом сообщил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР), генеральный директор туроператора Space Travel Артур Мурадян в своем Telegram-канале.

