В АТОР прокомментировали приостановку выдачи виз в США

Массового туризма из России в США не было и до запрета выдачи виз, это решение не представляет "трагедии" для российских туристов. Об этом сообщил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР), генеральный директор туроператора Space Travel Артур Мурадян в своем Telegram-канале.
«США сообщили о том, что приостанавливают выдачу виз гражданам 75 стран, включая Россию. Вроде звучит как страшная новость, на деле ничего сильно и не изменилось. Туризма массового в США и так не было, а квест с получением визы могли позволить не многие заявители. Поэтому "хайпа" сейчас много будет, а трагедии для наших туристов никакой», — написал он.