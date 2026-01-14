США приостановят выдачу виз россиянам

Власти США приняли решение приостановить оформление заявок на выдачу виз гражданам 75 стран, включая Россию. Об этом сообщает Fox News.

© РИА Новости

Соответствующее решение было принято в рамках ужесточения контроля за просителями виз. Оно вступит в силу 21 января 2026 года. В список попали Сомали, Афганистан, Бразилия, Иран, Ирак, Египет, Нигерия, Таиланд, Йемен и другие государства.

Госдепартамент дал указания сотрудникам консульств отказывать в выдаче виз гражданам этих стран до соответствующих распоряжений.

Ранее США серьезно усложнили правила получения виз для российских граждан. Так, получить разрешение на въезд можно только в Астане и Варшаве.