Названы самые уединенные курорты

Тем, кто мечтает забыть о суете и насладиться одиночеством на берегу моря, можно уехать в бухты недалеко от Бодрума. Об этом «Газете.Ru» рассказала эксперт сервиса бронирования пакетных туров Onlinetours Дарья Абакумова.

© РИА Новости

«Стоит отъехать от центра Бодрума, и вы попадете в тихие бухты с кристально чистой водой. Арендуете небольшую виллу или номер в бутик-отеле на склоне холма, и получаете приватность и потрясающий вид на Эгейское море без шумных туристов на соседнем шезлонге. Например, тихая живописная деревня Мазикой или уединенная бухта Пекчимет: чистая вода, тишина и очень красивые виды», — заявила эксперт.

Она также рекомендовала присмотреться к другому направлению в Турции — Чиралам.

«Маленькая, очаровательная и бесконечно фотогеничная деревушка, затерянная между лимонными рощами, апельсиновыми садами. Сюда едут не за all inclusive, а за атмосферой тихого средиземноморья в стиле итальянской провинции. Пляжи песочно-галечные, вода прозрачная и чистая, морепродукты вкуснейшие. Идеально, чтобы купаться под звездным ночным небом и наблюдать за черепахами», — отметила Абакумова.

Эксперт рассказала, что в Турции для уединенного отдыха нужно выбирать не города, а конкретные маленькие поселки или бухты, доступ к которым часто есть только на машине или лодке. Она посоветовала посмотреть маленький город Авсаллар, курорт Айвалык, горное селение Овачик и деревню Чамьюва.

Еще одно направление, которое Абакумова рекомендовала, — остров Ко Ланта, провинция Краби в Таиланде.

«Южная часть острова практически не застроена. Здесь длинные пустынные пляжи вроде Клонт Дао, обрамленные скалами и джунглями. Остановиться можно в одном из эко-лоджей, где бунгало разбросаны среди пальм на большом расстоянии друг от друга», — поделилась она.

Также в список мест вошел северный Чиангмай и горные деревни.

«Если пляж — не обязательный атрибут вашего отдыха, то стоит отправиться на север. В окрестностях Чиангмая можно найти уединенные горные ретрит-центры, где есть специальные программы детокса, йоги и медитации. Тишину нарушает только пение птиц и звон храмовых колокольчиков где-то вдалеке», — отметила эксперт.

Тем, кто хотел бы отдохнуть в Индонезии, Абакумова посоветовала отправиться в регион Амед и на северо-восток. По ее словам, это направление подойдет для дайверов и снорклеров, которые ценят покой.

«Пляжи здесь не песчаные, а галечные или из вулканического черного песка. Отели стоят на террасах, спускающихся к воде, так что из вашего бунгало часто видно только море и небо. Можно отправиться в Амед, Тулэмбен и в соседние деревушки — здесь турист-интроверт найдет наконец уединение, а заодно и доступ к нетронутым коралловым садам прямо с берега», — рассказала эксперт.

Она также посоветовала съездить на острова Нуса Пенида и Нуса Лембонган. Первый, как утверждает эксперт, набирает популярность благодаря скалам и пляжу Келингкинг.

Россиянам, рассматривающим отдых во Вьетнаме, Абакумова рекомендовала отправиться на Фукуок — остров на юге страны, который долгое время был труднодоступен. Она отметила, что сейчас туда летают прямые рейсы, но инфраструктура распределена неравномерно.

«Северная и восточная части острова — это по-прежнему дикие джунгли, плантации перца и пустынные пляжи с белым песком вроде Бай Сао. Идеально для полного цифрового детокса», — заявила специалист.

Абакумова обратила внимание, что уединение можно найти в соседней Абхазии.