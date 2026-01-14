Спрос российских туристов на Кубу вырос на треть

Спрос на отдых на Кубе среди россиян заметно вырос – по разным оценкам, примерно на 30%. Причем этот рост происходит несмотря на громкие заявления со стороны бывшего президента США Дональда Трампа о «жестких мерах» в отношении острова, сообщил вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян в интервью Life.ru.

По его словам, Куба становится для российских туристов главным вариантом вместо Венесуэлы.

«За последние месяцы ни одно турагентство в России не отправляло путешественников в Венесуэлу, поэтому мы активно переориентируем клиентов на Кубу», – отметил эксперт.

Заявления Трампа не оказали ожидаемого сдерживающего эффекта. Наоборот, интерес к Кубе растет – туристы видят в ней безопасную и доступную альтернативу Венесуэле, с разнообразными курортами и историческими достопримечательностями, добавил Мкртчян.