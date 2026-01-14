Россияне обошли немцев и британцев по визитам на один курорт

Россия в 2025 году осталась рынком номер один в Анталье с ростом на 3,45 процента. Об этом в интервью Ассоциации туроператоров России (АТОР) рассказал советник мэра турецкого курорта по туризму Осман Айык.

За указанный период по визитам в Анталью россияне обошли немцев и британцев. Всего на турецком курорте побывали почти 4 миллиона соотечественников. Для сравнения, у жителей Германии эта цифра составила 3,5 миллиона, а у гостей из Великобритании — около 1,5 миллиона.

Айык добавил, что в последние годы значительную долю в турпотоке набрали страны Восточной Европы и Балкан. Так, Польша находится на четвертой позиции в топ-5, а Румыния периодически борется на пятое место с Нидерландами.

Советник мэра также подчеркнул, что 2025 год можно считать успешным для Турции и для Антальи. По его словам, несмотря на изменения на мировом рынке, им удалось обеспечить рост. Всего курорт принял 17,1 миллиона туристов и занял восьмое место в десятке самых посещаемых городов мира, по версии Euromonitor International.

