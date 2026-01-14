«Скидки до 40%»: Как сэкономить на летнем туре в Турцию

Турки опасаются неблагоприятного летнего сезона и не хотят повторения ошибок прошлого года, когда россиян отпугнул высокий ценник, поэтому «дуют на воду», заявил НСН Дмитрий Арутюнов.

Раннее бронирование выгодно только в Турции и таких же сезонных странах, так что в этом году, покупая тур заранее, можно будет сэкономить до 40%. Об этом НСН рассказал гендиректор «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов.

Отдых в Турции в предстоящем сезоне может оказаться для российских туристов немного дешевле, и «шокирующего» уровня цен, вероятно, не будет. Об этом рассказал турецкий экономический обозреватель Мустафа Реджеп Эрчин в беседе с РИА Новости. Также информагентство сообщило, что со стороны российских туристов отмечается рост раннего бронирования в турецкой Анталье на фоне подорожания отдыха. Арутюнов напомнил, что поможет сэкономить на туре в Турцию.

«Если бронировать заранее, как правило, зимой, то скидки могут достигать 30-40%. Дешевле отдых будет не только из-за скидки, а еще и из-за курса европейской валюты, которая относительно прошлого года у нас подешевела процентов на 10. Если вы точно знаете даты, в которые можете поехать, то отдых для вас будет дешевле. Это очень популярная акция на турецких курортах. Однако эта история ощутима именно в Турции. Турецкие отели закрываются на зиму, им нужны какие-то оборотные деньги, чтобы подготовиться к сезону. Но, например, в Эмиратах такой истории нет, потому что там примерно на весь год раскинута загрузка. В основном это те страны, где есть ярко выраженная сезонность», — раскрыл он.

Также Арутюнов объяснил, что турки опасаются неудачного сезона из-за снижения притока европейцев и не хотят повторения ситуации когда летом 2025 года россияне отказывались от Турции из-за завышенного ценника.

«К тому же у турецкого бизнеса есть определенные опасения, что этот сезон не будет суперудачным. Не только россияне определяют рынок въездного туризма в Турцию, но и европейцы, у которых экономическая ситуация не самая лучшая. Многие вынуждены отказываться от каких-то насущных потребностей. К тому же нашим соотечественникам в прошлом и позапрошлом году в августе дешевле было полететь на Мальдивы, чем в Турцию. Поэтому, чтобы не обжечься второй раз, турки говорят, что Турция не будет дорогой», — подытожил он.

Собеседник НСН напомнил, что все же не стоит ждать сильных скидок, так как питание и перелеты не становятся дешевле.

«Если мы говорим о рублевых стоимостях туров, то они во многих направлениях либо стали дешевле, либо примерно остались на таком же уровне за счет именно разницы в курсе. На стоимость тура влияют разные составляющие, например, перелет, а он не становится дешевле. Питание вообще по всему миру дорожает. Если брать отель на завтраках, это одна история. Если мы говорим про all-inclusive, а еще хуже ultra-all-inclusive, то вряд ли это будет дешевле. Если вы тур покупаете в России, то надо понимать, что у нас с нового года увеличился НДС и Единый социальный налог для компаний», — отметил Арутюнов.

