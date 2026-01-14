Туристы утверждают, что в отеле на Фукуоке столкнулись с живодерством

Отдых российских туристов на острове Фукуок оказался испорчен крайне неприятным и печальным инцидентом – Ксения с мужем, по их мнению, столкнулись с натуральным живодерством.

Все началось рано утром с плача щенка где-то под окнами отеля Coastal Village Phu Quoc 3* на юго-западе острова. Туристы стали возмущаться, и на некоторое время звуки прекратились, но вечером – снова.

Собачка скулила протяжно и очень жалостливо, словно просила о помощи. Ксения спустилась вместе с мужем посмотреть, что происходит, и после недолгих поисков столкнулась с шокирующей картиной:

«В заброшенной комнате мы нашли щенка, замотанного в целлофан и накрытого каким-то соломенным предметом в виде огромного торшера. Его специально придавили! Зачем? Да чтобы он задохнулся!»

На шум прибежала то ли управляющая, то ли хозяйка отеля (так назвала ее наша собеседница), стала объяснять, что щенка ударило током и вот-вот приедет ветеринар, а туристы, мол, собачку пугают и должны немедленно уйти. Но Ксения с мужем и еще пара отдыхающих из Coastal Village Phu Quoc остались.

Вскоре на мопеде подкатил ветеринар, но, по мнению Ксении, не для помощи, а чтобы усыпить щенка (у врача якобы был заранее подготовленный укол):

«Он делает укол и после приступает к типа реанимации, массажу сердца. Затем начинает трогать язык, глаза, нюхать пасть, щупать лапы… Но сложно реанимировать уже собаку, которая умерла. Это был просто какой-то цирк, но не до смеха!»

Щенок скончался, туристы с хозяйкой отеля разругались, пообещали больше никогда не приезжать, выставить отрицательные оценки и написать гневные отзывы.

Сейчас же, как убедился корреспондент TourDom.ru, в сервисах бронирования преобладают позитивные комментарии об отеле. Хотя есть и критика. Например, некоторые туристы жалуются на грязное белье, старую посуду, обилие комаров и строительный шум под окнами. Про случаи жестокого обращения с животными информации от гостей нет.

Редакция направила запрос в Coastal Village Phu Quoc с предложением прокомментировать ситуацию.

Ранее мы написали, что популярные пляжи Фукуока внезапно стали непригодными для купания.