Глубоководную акулу-дракона выбросило на туристический пляж в Испании

На туристический пляж в Испании выбросило мертвую глубоководную акулу-дракона, которая, как выяснилось, была беременна. Об этом сообщили в Mirror со ссылкой на Центр изучения и защиты морских видов (CEUMA).

Президент CEUMA Луис Лариа отметил, что соответствующий вид акул может выдерживать значительное давление воды на больших глубинах.

Специалисты пока не установили причину ее гибели, однако предположили, что акула могла попасть в рыболовные сети, получить травмы и в итоге оказаться на берегу. Также в ходе экспертизы выяснилось, что самка вынашивала 12 крупных яиц.

Этот вид акул находится под угрозой исчезновения из-за большого вылова и низкой скорости размножения.

