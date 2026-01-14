Сколько стран россияне могут посетить без виз

Российский заграничный паспорт в новом рейтинге Henley Passport Index за 2026 год занял 46-е место. Его обладатели могут посещать без визы 113 стран – столько же, сколько и граждане Турции, пишет «Коммерсантъ».

© tourdom.ru

В прошлом году индекс российского паспорта был ниже на 4 позиции, хотя число безвизовых направлений было на одну страну больше. Рост в рейтинге объясняется не расширением безвизовой географии, а «уплотнением» верхней части рейтинга, где сразу несколько стран поделили одни и те же места. Например, всего на одну строчку выше России расположилась Венесуэла – с доступом в 118 стран.

Лидером рейтинга уже второй год подряд остается Сингапур: его паспорт открывает двери в 192 государства. На втором месте оказались Япония и Южная Корея, граждане которых могут свободно посещать 188 точек мира. Третью строчку поделили Дания, Люксембург, Испания, Швеция и Швейцария, их паспорта позволяют посещать без визы 186 стран.

Американский паспорт, который в прошлом году впервые выпал из топ-10, снова вернулся верхнюю часть списка. Его обладателям открыт безвизовый доступ в 179 государств. Составители индекса отмечают, что разрыв в глобальной мобильности продолжает расти. Если паспорт Сингапура дает доступ почти ко всему миру, то паспорт Афганистана – лишь к 24 странам.